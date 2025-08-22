Мошенники атаковали учителей Екатеринбурга перед новым учебным годом

В преддверии начала нового учебного года мошенники атаковали учителей Екатеринбурга. Еще одной жертвой аферистов стала 46-летняя учительница одной из школ Уралмаша.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, три дня назад педагогу позвонили якобы из домофонной компании и попросили подтвердить запись на установку домофона – для этого надо было назвать код из СМС. Затем с женщиной связались лжесотрудники Росфинмониторинга и напугали учительницу тем, что, сообщив код, она открыла доступ к своим банковским счетам.

Мошенники заставили женщину снять 150 тысяч рублей, чтобы они "не достались злоумышленникам". Затем, чтобы якобы исключить возможность оформления кредита, потерпевшая взяла займы в двух банках на 350 и 500 тысяч рублей. Все наличные преподаватель перевела на указанные звонившими "безопасные счета". На следующий день она рассказала об этом знакомой, которая объяснила, что подруга стала жертвой обмана.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Напомним, что накануне у учителя математики из Екатеринбурга аферисты похитили 10 млн рублей.