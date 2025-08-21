Свердловским ТСЖ и УК рекомендовали перевести чаты с жильцами в Max

ТСЖ и управлящим компаниям Свердловской области рекомендуют перевести часты с жильцами в новое приложение Max. Такую рекомендацию разослал департамент государственного и жилищного строительного надзора региона.

"Департамент рекомендует использовать мессенджер Max, в том числе такие функции как цифровой профиль, чат-боты, оказание услуг, передача показаний собственников, направление уведомлений, для повышения качества услуг и информирования граждан", - цитирует документ ЕАН.

В нем также утверждается, что мессенджер обеспечивает информационную безопасность, а потому ТСЖ и УК рекомендуют перевести в Max всех жильцов домового чата.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жительницы Курска крупную сумму денег с помощью "нового мессенджера". Полиция не указывает, что именно это было за приложение, но из новых в России в последнее время выходил только Max от VK. Вчера же начальник городского управления МВД полковник полиции Виктор Позняк подтвердил, что мошенники действительно стали использовать для своих целей Max.

Между тем, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга против ограничений на звонки в мессенджерах. Уральцы полагают, что мошенникам ограничения мало мешают, а вот обычным пользователям создают неудобства.