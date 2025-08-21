21 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео 1 канала

Стало известно, где в Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

В Екатеринбурге официально появились три новые улицы: Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подписаны соответствующие постановления.
Так, улица имени режиссера Балабанова появится в Чкаловском районе. Она будет находиться в границах улиц Лучистая – проектируемая магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – проектируемый проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – Екатеринбургская кольцевая автодорога.

А в Академическом районе появились улицы, названные в честь академиков Курчатова и Вавилова. Улица Курчатова берет свое начало с улицы Амундсена и плавно переходит в улицу Вавилова.

О том, что в Екатеринбурге появится улица имени Балабанова, стало известно в июле. Также в городе собираются поставить памятник режиссеру.

Теги: улица, Балабанов, границы


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2025 15:08 Мск В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова
Ранее 30.05.2025 15:45 Мск В Екатеринбурге определились, каким будет памятник режиссеру Алексею Балабанову
Ранее 28.04.2025 12:35 Мск В Екатеринбурге откроется выставка эскизов памятника режиссеру Балабанову
Ранее 12.12.2024 15:40 Мск "Видят не режиссера, а бомжа". В Екатеринбурге до сих пор не определились с памятником Балабанову
Ранее 25.09.2024 13:53 Мск В Екатеринбурге объявят конкурс на создание памятника режиссеру Балабанову
Ранее 02.08.2024 10:21 Мск В Екатеринбурге задумали поставить памятник режиссеру Алексею Балабанову

