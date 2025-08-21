Стало известно, где в Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

В Екатеринбурге официально появились три новые улицы: Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подписаны соответствующие постановления.

Так, улица имени режиссера Балабанова появится в Чкаловском районе. Она будет находиться в границах улиц Лучистая – проектируемая магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – проектируемый проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – Екатеринбургская кольцевая автодорога.

А в Академическом районе появились улицы, названные в честь академиков Курчатова и Вавилова. Улица Курчатова берет свое начало с улицы Амундсена и плавно переходит в улицу Вавилова.

О том, что в Екатеринбурге появится улица имени Балабанова, стало известно в июле. Также в городе собираются поставить памятник режиссеру.