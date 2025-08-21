Очередной "художник" из Екатеринбурга дорисовал лицо картине в музее ИЗО

В Екатеринбурге посетитель галереи снова решил самостоятельно "улучшить" картину. В этот раз инцидент произошел в Екатеринбургском музее ИЗО с работой Германа Метелева "Театр". Об этом рассказал директор музея Никита Корытин.

Неизвестный вошел в зал постоянной экспозиции отечественного искусства XX-XXI веков и решил пририсовать герою картины 1969 года глаза и нос. На камерах видеонаблюдения нарушение не было зафиксировано. К счастью, реставраторам с легкостью удалось исправить "художество" вандала. По словам Корытина, глаза и нос были дорисованы карандашом, но поскольку картина была покрыта защитным слоем, ее вскоре вернули в первоначальное состояние.

Он также добавил, что сейчас в приоритете стоит не поиск и наказание нарушителя, а воспитание в людях уважения к культуре. И лучше всего начинать это делать с детства, ведь если не приобщать детей к музейной культуре в целом, никакие ограждения и прочие системы безопасности не будут работать.

Напомним, что похожая ситуация произошла в декабре 2021 года в "Ельцин-центре". Охранник Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза одному из персонажей картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". Реставраторам потребовалось 250 тыс. рублей. К счастью, был поврежден только верхний слой картины и чернила не успели впитаться в полотно. Картина из Третьяковской галереи была застрахована на 75 млн рублей.

Позднее пенсионер рассказал, что подрисовать глаза героям картины ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника. После этого судья назначил пенсионеру 180 часов обязательных работ, принудительную меру в виде лечения у психиатра. Позднее суд все же оправдал бывшего охранника. Принудительная мера медицинского характера тоже была отменена.