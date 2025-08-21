Паромная переправа Салехард - Лабытнанги приостановила работу

Паромная переправа Салехард - Лабытнанги сегодня утром приостановила свою работу. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Лабытнанги.

Сообщение о приостановке движения паромов через Обь появилось у ЕДДС около 07.00 местного времени. Спустя 2,5 часа начали работать три парома, а вскоре к ним присоединились еще три и движение вернулось к расписанию.

О причинах остановки движения не сообщается.

Паромная переправа из Лабытнанги - единственный способ попасть с Салехард, столицу ЯНАО, город с населением около 50 тыс. человек