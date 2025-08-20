В Екатеринбурге мошенники начали использовать для обмана новый мессенджер

В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи мошенничества через новый мессенджер Max. Об этом сообщил начальник городского управления МВД полковник полиции Виктор Позняк.

Как заявил Позняк на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала, на самом деле неважно, какой именно мессенджер используют для совершения преступления.

"Схема остается той же самой – человека вводят в заблуждение, что его персональные данные взломаны. В Екатеринбурге на сегодняшний день заявлений именно по Max поступило всего два. Учитывая, что это совсем новый мессенджер", - отметил глава полиции города.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жительницы Курска крупную сумму денег с помощью "нового мессенджера". Полиция не указывает, что именно это было за приложение, но из новых в России в последнее время выходил только Max от VK.

Между тем, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга против ограничений на звонки в мессенджерах. Уральцы полагают, что мошенникам ограничения мало мешают, а вот обычным пользователям создают неудобства.