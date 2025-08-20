Минпросвещения опубликовал список книг для внеклассного патриотического чтения

Министерство просвещения России представило списки патриотической отечественной литературы для внеклассного чтения школьников. Для каждого школьного звена представлено по 22-28 произведений. Рекомендованная Минпросом патриотическая литература практически полностью связана с военной тематикой, военными подвигами и жизнеописанием военачальников и военных героев.

Так, в списке для учащихся 1-4 классов 13 из 25 произведений связаны так или иначе с военной тематикой. Для среднего звена (5-9 классы) из 28 произведений только три никак не связаны с военной тематикой. В разделе же для 10-11 классов только одно произведение напрямую не связано с ней – "Тишайший. Аввакум. Тихон".

А вот названия разделов в списках: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли" и "Zа наших", передает ТАСС.