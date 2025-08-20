Володин: Число поступивших в школу детей мигрантов значительно сократилось

Число иностранных учеников, допущенных к обучению в школах, значительно сократилось в ряде регионов России. Это произошло после вступления в силу закона, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и без предоставления документов, подтверждающих законность их нахождения на территории РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, по его данным, в Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области - в 7 раз. В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест.

В Калужской области 55 из 91 ребенка мигрантов не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской – 53 из 66, в Тульской – 32 из 62, в Коми – 11 из 14, в Крыму – 4 из 10, написал Володин в своем канале в Max.

Напомним, с 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца.

В Рособрнадзоре заявляли, что только около 20% сдающих экзамен по русскому языку детей мигрантов с ним справляются. А бОльшая часть детей не допускается из-за неправильного пакета документов при заявлении.