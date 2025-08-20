В Югре суд расторг кредитный договор, заключённый мошенниками

В Мегионе суд расторг кредитный договор, заключённый с "Альфа-банком". Речь идёт о соглашении, которое инициировали мошенники.

В 2024 г. на имя истца был оформлен кредит на сумму в 200 тыс. руб., однако договор заключён не им, а действовавшими от его имени мошенниками. О наличии кредита мужчине стало известно лишь после того, как его счета были арестованы приставом и с него стали списывать деньги. Истец посчитал, что из-за такой ситуации он получил моральный вред.

На суде выяснилось, что персональные данные пострадавшего оказались у мошенников. При этом банк по собственной инициативе признал договор незаключенным, однако требование о компенсации истцу морального вреда оставил без внимания.

Вердикт суда – признание договора незаключенным и взыскание компенсации морального вреда в 30 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.