Экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший зам Алексей Дедов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд руб.

В деле есть и другие фигуранты – топ-менеджеры АО "Корпорация развития Курской области", через которую и велись работы по возведению фортификационных сооружений. Часть фигурантов также пошла на досудебное соглашение со следствием, признав вину.

Напомним, в начале июля стало известно о самоубийстве министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Еще тогда источники ряда изданий сообщали, что на него дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам в администрации главы региона).