Резко увеличился ввоз в Россию подержанных легковушек из Китая

В России объем импорта подержанных легковых автомобилей из Китая за семь месяцев 2025 года увеличился более чем в четыре раза.

Если в начале года в общей структуре ввозимых б/у автомобилей на КНР приходилась около 3%, то к июлю - до 16%. Как сообщил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, в структуре импорта подержанных китайских автомобилей большая часть приходится на модели "глобальных" брендов, которые выпускаются на заводах в КНР.

Очень много подержанных моделей Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan, BMW, выпущенных в Китае. Непосредственно на "китайские" бренды в импорте подержанных машин приходится около 25%. Как правило, это Geely и Changan. Из КНР в Россию везут свежие модели в возрасте около трех лет, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что до конца года на российском рынке могут исчезнуть до десяти китайских автомобильных брендов.