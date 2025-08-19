Глава Югры завёл канал в Max

Губернатор Югры Руслан Кухарук завёл себе канал в мессенджере Max.

"Друзья, теперь сможем поддерживать связь и в национальном мессенджере Max. Здесь буду делиться результатами работы, рассказывать о важных событиях из жизни Югры, при необходимости сообщать оперативные новости. Приложение простое в использовании, а главное – безопасное", - написал Кухарук в своём telegram-канале.

Отметим, что мессенджер Max пока даже не вышел из этапа бета-тестирования, на котором у любых программ могут обнаруживаться сбои и баги, обнаружение которых критически важно для безопасности. При этом за публичную и неоправданную критику/дискредитацию мессенджера Max россиян могут начать признавать иноагентами. По крайней мере, критики заслуживают проверки на иностранное влияние.