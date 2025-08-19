За Оперным театром в Екатеринбурге хотят построить Opera Tower

За Оперным театром в Екатеринбурге планируется строительство нового многоэтажного здания - Opera Tower. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

На участке в границах ул. Мамина-Сибиряка – Малышева – Красноармейская расположатся отель с 674 гостиничными номерами, объекты предпринимательской деятельности, предприятие общественного питания на 50 мест и свой ФОК. Для удобства автовладельцев, на территории построят подземный паркинг на 372 места.



Помимо этого, в проекте предусмотрена реконструкция здания соседней гостиницы "Большой Урал" на 205 номеров, к которому добавят еще общественное здание "Большой Урал", помещения с объектами предпринимательской деятельности и подземным паркингом на 238 машиномест.

Завершить работы планируется к 2031 году.