19 Августа 2025
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Технический университет УГМК подвел итоги летней практики

Технический университет УГМК подвел итоги летней производственной практики студентов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в течение лета будущие инженеры работали на предприятиях, осваивая профессиональные навыки и закрепляя полученные в аудиториях знания.
Учеба в вузе построена на тесном взаимодействии с предприятием. Уже с первого курса студенты проходят производственные оплачиваемые практики, причем этот опыт засчитывается в трудовой стаж. К моменту выпуска у молодых специалистов за плечами не только диплом, но и опыт работы в конкретном коллективе.

Дмитрий, обучающийся по направлению "Технологические машины и оборудование", уже второй год помогает обслуживать погрузочно-доставочные машины.

"Наставничество опытных слесарей помогли мне почувствовать уверенность в профессии, потому что сначала очень страшно что-то делать с такой сложной техникой", - поделился студент.

Дмитрий, обучающийся по направлению "Технологические машины и оборудование"(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Елизавета, студентка направления "Информационные системы и технологии", работала в IT-службе предприятия.

"Я занималась сборкой и настройкой компьютерного оборудования, работала с сетевыми устройствами и составляла техническую документацию. На картинках все понятно, а когда начинаешь делать что-то сама – это уже совсем другое", - рассказала девушка.

Елизавета, студентка направления "Информационные системы и технологии"(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

"Конечно, при прохождении практик есть свои сложности. Наставники на предприятиях не всегда готовы вкладывать время в обучение студентов, иногда ограничиваясь простыми поручениями. Есть и студенты, которые изначально относятся к практике как к формальности. Решение этих проблем требует постоянной обратной связи, разъяснительной работы и вовлечения обеих сторон. Важно, чтобы производственники понимали: они фактически выращивают себе будущих коллег, а студенты осознавали ценность каждого дня, проведенного на предприятии", - отметил директор университета Вячеслав Лапин.

По словам представителей университета, производственная практика дает студентам уникальную возможность испытать себя в реальных условиях, познакомиться с будущими коллегами и сделать первый шаг в профессию. Впереди у ребят новые проекты и задачи, которые помогут закрепить полученные навыки и опыт.

Здание Технического университета УГМК(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них – еще до окончания обучения. В 2025 году техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Теги: Технический университет УГМК, практика, студенты, итоги


