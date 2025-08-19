Прокуратура требует взыскать с экс-мэра Махачкалы и его родственников 2 миллиарда

Генпрокуратура России требует через суд взыскать с бывшего мэра Махачкалы и его родственников 2 млрд руб. по делу о коррупции.

Ранее Саида Амирова осудили на пожизненное заключение по статье о терроризме, организации убийств и бандитизме. Сейчас выяснилось, что перед тем, как Амировым заинтересовались следственные органы, он успел обеспечить значительное число своих родственников – они стали владельцами десятков земельных участков, торговых и офисных центров, кинотеатра и даже роддома, пишет "Коммерсант".

Иск подан к Амирову, отбывающему срок в колонии особого режима "Черный дельфин", а также к 18 его близким и дальним родственникам.

Амиров возглавлял Махачкалу с 1998 по 2014 гг. В 2022 году ему уже выносили приговор по делу о масштабной коррупции. Выяснилось, что градоначальник незаконно приватизировал городские электросети, водоканал и "Махачкалатеплоэнерго". По решению суда у Амирова и его окружения были конфискованы активы на 5 млрд руб., в том числе 356 объектов недвижимости.