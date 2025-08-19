Террористы в "Крокусе" убили двух мужчин, пытавшихся помешать им в ходе атаки

Во время атаки на концертный зал "Крокус сити холл" двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать террористам, которые начали расстреливать зрителей, однако сами были застрелены. Об этом говорится в материалах дела, сообщает ТАСС.

По словам очевидца, один из нападавших начал перезаряжать оружие, в этот момент на него побежал мужчина в белой кофте. Он пытался остановить террористов, однако его застрелил второй нападавший. На помощь пострадавшему побежал второй мужчина в черной кофте, которого также расстреляли в упор.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.