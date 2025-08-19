Составлен календарь школьных каникул на новый учебный год

Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год.

Ведомство сообщило в Telegram, школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года. Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Каникулы должны длиться не менее семи дней.

Кроме того, ведомство определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.