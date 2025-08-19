В России выявили свыше 470 тысяч нелегально занятых работников

В первом полугодии текущего года в России выявили более 470 тыс. нелегально занятых работников.

Таковы данные Роструда. Например, с января по июнь 2024 года было обнаружено около 370 тыс. нелегально занятых. Речь идет о неправильно оформленных трудовых договорах с работниками, а также об их отсутствии. Также среди них — выплаты "в конверте" и неофициальная подработка. Как правило, теневая занятость распространена в таких сферах, как строительство, сфера услуг, общественное питание и розничная торговля.

Положение нанятого оказывается более уязвимым — он теряет пенсионные накопления, оплачиваемые больничные и декретные отпуска. Кроме того, в случае конфликта у сотрудника не получится защитить свои права.

При этом ответственность за нарушения трудового законодательства в основном лежит на работодателе. Например, существует риск административного штрафа до 100 тыс. руб., а также уголовная ответственность, сообщают "Известия".

На фоне беспрецедентного низкого уровня безработицы власти заинтересовались "тунеядцами". Правда, эти, в отличие от советских, трудятся, но делают это "нелегально". Советские где-то могли быть приписаны официально, но не работали, а эти работают, но не приписаны. Вот государство налогов и не досчиталось.