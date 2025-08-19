19 Августа 2025
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Ростелеком&amp;quot;

Уральский "цифровой юг": "Ростелеком" в Екатеринбурге завершил создание телеком-инфраструктуры для крупнейшего делового комплекса

«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для делового комплекса «Юг» – крупнейшего складского центра на Урале, расположенного в Екатеринбурге. Специалисты компании построили больше 4 км оптоволоконных линий связи, обеспечив объект высокоскоростным интернетом до 1 Гбит/с с комплексной защитой от киберугроз. Также площадка получила доступ к облачным сервисам для хранения данных, что позволит резидентам работать максимально эффективно.

Алексей Гиоргашвили, директор по маркетингу делового комплекса «Юг» поясняет: "Наш объект уникален для Урала. На площади 20 Га расположено более 70 современных складских зданий ключевых компаний России. Они работают в сфере торговли, продают спецтехнику и занимаются хранением стройматериалов, зоотоваров и текстиля. Интеллектуальная инфраструктура от “Ростелекома” обеспечит комфорт и безопасность всем арендаторам".

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отмечает: ”Ростелеком” внедрил цифровые услуги и сервисы для более чем 200 бизнес-центров Свердловской области. Наша цель – стать частью “доверенной среды” для бизнеса, выходя за рамки простой установки оборудования или предоставления интернета. Мы активно погружаемся в деятельность клиентов, уделяя повышенное внимание изучению отраслевых особенностей. Компании-заказчики доверяют нам модернизацию своих технологических процессов, а мы берем на себя ответственность за интеграцию решений, которые обеспечивают стабильное развитие их бизнеса и создают новые ценности".

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Кроме того, компании-резиденты делового центра в Екатеринбурге могут подключить дополнительные современные решения от «Ростелекома»: системы контроля и управления доступом на территорию, виртуальную телефонию для эффективной коммуникации между сотрудниками и с клиентами, видеонаблюдение с аналитикой данных, а также умные экраны для дистанционной презентации контента. Все ИТ-продукты «Ростелекома» разработаны с учетом индивидуальных потребностей заказчика и возможностью дальнейшего масштабирования.

Теги: ростелеком, деловой комплекс, оптоволоконные линии связи, защита от киберугроз


