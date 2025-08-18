В Перми спасли ребёнка со сложным пороком сердца

В Перми врачи вылечили ребёнка из Киргизии. У него был порок сердца.

По словам сердечно-сосудистого хирурга детского отделения федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Петра Лазарькова, ребёнку поставили диагноз двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с дефектом межжелудочковой перегородки. Сложность лечения диктовало упущенное время.

Диагноз требовал операции на пятом месяце жизни, но не был вовремя диагностирован, что привело к неправильному ведению пациента и ухудшению его состояния. К полутора годам у ребенка уже развилась выраженная лёгочная гипертензия. В такой ситуации радикальная коррекция порока несёт в себе большие риски возникновения тяжелых осложнений, поэтому нами была выбрана тактика этапного лечения. Сначала ребёнку сузили лёгочную артерию, чтобы снизить давление и подготовить сердце уже к радикальной операции.

"Всё прошло успешно, мальчик с мамой уехали домой и вернулись к нам спустя полгода, в мае 2025 г. Мы убедились в том, что организм ребенка теперь готов к выполнению основного этапа оперативного лечения и успешно провели радикальную коррекцию. На данный момент пациент выписан и благополучно уехал к себе на родину", - цитирует Лазарькова пресс-служба минздрава Пермского края.