В Госдуме хотят разрешить учителям не отвечать в чатах в нерабочее время

Учителям нужно дать право не отвечать в родительских чатах и мессенджерах вне рабочего времени и исключить их наказание за отсутствие этого. С такой инициативой выступили депутаты от фракции "Новые люди". Письмо с соответствующим предложением они направили министру просвещения Сергею Кравцову.

Отмечается, что во многих школах родители учеников требуют, чтобы учителя чуть ли не круглосуточно отвечали на их сообщения, в том числе на выходных. Этой обязанности формально нет, но фактически она есть. А иногда учителей наказывают или упрекают за несвоевременный отклик в мессенджере. В связи с этим депутаты призвали закрепить в нормативных актах школ предельное время для служебного взаимодействия. Такая мера будет способствовать укреплению правовой и профессиональной защищенности педагогов, формированию уважения к труду учителя, оздоровлению образовательного климата в школах, уверены депутаты.

Негласная обязанность быть все время на связи является одной из причин недовольства педагогов условиями работы.