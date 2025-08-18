По делу телеведущей Лазаревой* планируют допросить двух свидетелей

Обвинение планирует на следующем заседании суда допросить двух свидетелей по делу телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

В понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, затем были оглашены письменные материалы дела. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев. По его словам, телеведущая не признает вину.

Лазарева* в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В декабре 2024 года ее приговорили к шести с половиной годам колонии заочно. Телеведущую обвинили по статье "О публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

*Иноагент, внесена в список террористов и экстремистов