Роднина посоветовала россиянам не рассчитывать на помощь государства на пенсии

Фигуристка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина посоветовала россиянам не рассчитывать на государство в вопросе финансовой подготовки к пенсии, а "становиться самостоятельными" и рассчитывать на собственные силы.

"Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше", - заявила Роднина в интервью изданию Sport24.

"Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться", - добавила народная избранница.

Ирине Родниной 75 лет. В марте этого года она сказала: "Не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на пенсию". Средние пенсии в России, уровень которых одобряет Госдума, сейчас лишь чуть-чуть превышает 23 тыс. руб. в месяц.