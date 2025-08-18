В Екатеринбурге стартовал конкурс проектов по представлению бюджета для граждан

В Екатеринбурге стартует конкурс проектов от горожан, на реализацию которых город выделит средства из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году конкурс пройдет с 1 сентября по 12 декабря, однако заявки на участие принимаются только до 31 октября. Проект "Бюджет для граждан" за авторством Министерства финансов РФ и Открытого правительства должен сформировать у жителей ответственную гражданскую позицию и научить понимать задачи и функции бюджета.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: для физических лиц младше 15 лет, старше 15 лет и для юридических лиц. Положение и форму заявки можно найти на странице Департамента финансов администрации Екатеринбурга.

Жюри будут учитывать реалистичность и практическую значимость проекта, его оригинальность, качество визуализации информации и возможность использования инновационных технологий, моделей и методик. Авторам лучших работ выдадут дипломы, а сами проекты рассмотрят для дальнейшей реализации на практике.