В России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию

С 1 сентября в России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд. Новая опция будет доступна при наличии технической возможности у перевозчика.

Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся, пишет РИА Новости.

В феврале правительство России разрешило применять биометрические данные гражданам для посадки на поезд. Сообщалось, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Воспользоваться услугой можно будет по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.