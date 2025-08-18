Минпрос установил, что "домашка" за компьютером не должна превышать 30 минут

Помимо общего объема допустимой годовой учебной нагрузки на школьников, Минпросвещения РФ установило и время на выполнение домашнего задания. Эти требования содержатся в приказе ведомства, который вступает в силу с 1 сентября.

Домашнее задание должно быть таким, чтобы время на его выполнение не превышало часа в 1 классе, полутора - во 2-3 классах, двух часов - в 4-5 классах, 2,5 часов - в 6-8 классах и 3,5 часов - в 9-11 классах. При этом содержится конкретное требование - время работы за компьютером. Оно входит в общее время на выполнение домашнего задания и не должно превышать от 20 минут в 1 классе до 35 минут в 11-м. Что практически выводит цифровые домашние задания за рамки допустимого. По этому приказу школа может задавать задания в интернете лишь в минимальном объеме. При этом говорится, что школа координирует и контролирует объем домашнего задания в каждом классе по всем предметам в соответствии с санитарными требованиями.

Также есть рекомендация, чтобы домашнее задание давалось на текущем уроке, а если есть электронный журнал, то дублировать в нем задание до окончания учебного дня. Последнее вызвано многочисленными нареканиями родителей на то, что домашнее задание дети зачастую узнают только накануне и вынуждены делать его в авральном режиме.

Из приказа исчезла норма, что учиться надо по четвертям. Школам дали право самим решать - по четвертям или по триместрам.

Вопрос чрезмерной нагрузки на школьников обсуждается уже в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин недавно анонсировал новые подходы к "домашке", которые предложат депутаты. Но многие эксперты считают, что проблема в перегруженности школьников ненужными предметами и внеурочкой.