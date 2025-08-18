Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области продолжает расти

В Рязанской области количество погибших в результате ЧП на предприятии увеличилось до 20 человек, сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавших 134. Из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.

Ранее было известно о 14 погибших в результате происшествия. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В понедельник в Рязанской области приспустят флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.