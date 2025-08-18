Количество погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 14 человек

В Шиловском районе Рязанской области количество погибших в результате пожара на предприятии увеличилось до 14 человек.

Как сообщили в МЧС, 135 человек пострадали. Ранее было известно об 11 погибших в результате происшествия. Спасатели продолжают разбирать завалы в поселке Лесной.

По данным регионального штаба, двоих из 14 погибших сотрудники МЧС обнаружили под завалами в последние сутки, еще один человек умер в федеральном медицинском центре.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В понедельник в Рязанской области приспустят флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.