Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 135

Число пострадавших в результате ЧП на заводе Рязанской области выросло со 130 до 135. Об этом сообщил оперштаб региона.

32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое средней степени тяжести.

Еще 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено. Погибли 11 человек. В понедельник в Рязанской области приспустят флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.