Четверо пострадавших при взрыве на пороховом заводе остаются в крайне тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Рязани остаются в крайне тяжелом состоянии, семеро в тяжелом. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести.

16 человек госпитализированы в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани.

Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выбора тактики ведения пациентов. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.

К ликвидации последствий ЧП, по его словам, были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской области, Москвы, специалисты федеральных учреждений.

Следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

18 августа объявлено в области днем траура по погибшим.

Губернатор Павел Малков принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи жертв трагедии получат по 1 567 500 рублей, пострадавшим, в зависимости от причинённого вреда здоровью, направят от 313 500 до 627 000 рублей. Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. Ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в Лесном. Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной, в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал "Госуслуги".

Также губернатор перечислил часть своей зарплаты в Фонд социального развития Рязанской области, где открыт сбор средств для пострадавших.

Напомним, накануне утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено.

Погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры в Москве.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.