Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Рязани увеличилось до 11

Продолжается разбор завалов на месте взрыва на пороховом заводе в Рязани. Число погибших увеличилось до 11, сообщает оперштаб региона.

За вечер и ночь спасатели извлекли из-под завалов троих выживших. Также под завалами находились два тела. Число погибших увеличилось до 11.

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры в Москве.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. Объявлен режим ЧС, въезд на территорию места происшествия запрещен.

Напомним, накануне утром в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов. На место выехал губернатор региона Павел Малков.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.