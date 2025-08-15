В состав делегации Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек

В состав делегации президента США Дональда Трампа на саммит с российским лидером Владимиром Путиным вошли 16 человек.

В частности, главу Белого дома в поездке в Анкоридж будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стивен Уиткофф. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Самолет Трампа уже вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску. Общаться с журналистами перед вылетом президент США не стал.