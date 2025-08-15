Губернаторы "тюменского гнезда" поздравили Тюменскую область

Тюменская область продолжает получать поздравления с 81-й годовщиной.

Глава региона Александр Моор в своем поздравлении подчеркнул, что история региона – это люди, именно они определяют его судьбу, ставят рекорды и реализуют масштабные проекты:

"С особой гордостью в этот день вспоминаем героев Тюменской земли – первопроходцев Севера, участников всесоюзных ударных строек. Их труд и энергия в суровых условиях заложили основу нынешнего благополучия области. Сегодня мы продолжаем их дело – развиваем города и сёла, укрепляем экономику, повышаем качество жизни. Всё это возможно благодаря вашему труду, неравнодушию и любви к родной земле. Постоянное движение вперед – это главная черта тюменского характера. Так было, есть сейчас и так останется в будущем".

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев - бывший глава региона, занимавший этот пост 13 лет, обращаясь к тюменцам, напомнил, что тюменская земля — локомотив национальной экономики и пример социальной стабильности:

"Мы — лидеры по качеству жизни и один из самых красивых регионов России. Как и наши предки, мы создаем для детей и внуков прочный фундамент благополучного будущего. Дорогие земляки, впереди у Тюменской области большие проекты, новые открытия и свершения. Уверен, что регион сохранит свои лидирующие позиции, приумножит богатство. Благодарю вас за вклад в развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений на благо любимой Тюменской земли и всей России. С праздником, дорогие друзья!".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что "матрешка" — это общая история, которую писали поколения тружеников, ученых, нефтяников, газовиков и строителей:

"Поздравляю с праздником — 81-й годовщиной образования региона. За это время Тюменская область прошла впечатляющий путь становления от надежного трудового тыла, обеспечивающего нужды фронта в годы Великой Отечественной войны, до мощного экономического и научного центра России. Наши регионы — это общая история, которую писали поколения тружеников, ученых, нефтяников, газовиков и строителей. Сегодня мы с гордостью продолжаем трудовой подвиг предков — реализуем совместные проекты в ключевых сферах, развиваем промышленный потенциал и инновационное производство, совершенствуем систему профессионального образования".

Губернатор Ямала, сын первого вице-спикера Тюменской областной думы Андрея Артюхова Дмитрий Артюхов поздравил жителей Тюменской области телеграммой, в которой говорится, что Тюменскую область и Ямал связывает многолетняя дружба.

"От всех ямальцев и от себя лично сердечно поздравляю вас с днём образования Тюменской области. В этот праздничный день желаю всем жителям Тюменской области, крепкого здоровья, счастья, благополучие новых трудовых свершений и Успехов во всех начинаниях. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом радостью и любовью. С праздником".



Губернатор Курганской области, бывший вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям коллег:

"Тюмень всегда была нашим соседом и добрым другом. У многих жителей Курганской области здесь живут и работают родные и близкие люди. Когда-то и я был частью команды региона. Потому не понаслышке знаю, какой большой труд стоит за успехами Тюменской области. С днем рождения тебя, Тюменская область! Продолжай идти вперед, развиваться и хорошеть на благо твоих жителей. С праздником вас, соседи! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям".