Губернаторы "тюменского гнезда" поздравили Тюменскую область

15 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернаторы "тюменского гнезда" поздравили Тюменскую область

Тюменская область продолжает получать поздравления с 81-й годовщиной.

Глава региона Александр Моор в своем поздравлении подчеркнул, что история региона – это люди, именно они определяют его судьбу, ставят рекорды и реализуют масштабные проекты:

"С особой гордостью в этот день вспоминаем героев Тюменской земли – первопроходцев Севера, участников всесоюзных ударных строек. Их труд и энергия в суровых условиях заложили основу нынешнего благополучия области. Сегодня мы продолжаем их дело – развиваем города и сёла, укрепляем экономику, повышаем качество жизни. Всё это возможно благодаря вашему труду, неравнодушию и любви к родной земле. Постоянное движение вперед – это главная черта тюменского характера. Так было, есть сейчас и так останется в будущем".

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев - бывший глава региона, занимавший этот пост 13 лет, обращаясь к тюменцам, напомнил, что тюменская земля — локомотив национальной экономики и пример социальной стабильности:

"Мы — лидеры по качеству жизни и один из самых красивых регионов России. Как и наши предки, мы создаем для детей и внуков прочный фундамент благополучного будущего. Дорогие земляки, впереди у Тюменской области большие проекты, новые открытия и свершения. Уверен, что регион сохранит свои лидирующие позиции, приумножит богатство. Благодарю вас за вклад в развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений на благо любимой Тюменской земли и всей России. С праздником, дорогие друзья!".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что "матрешка" — это общая история, которую писали поколения тружеников, ученых, нефтяников, газовиков и строителей:

"Поздравляю с праздником — 81-й годовщиной образования региона. За это время Тюменская область прошла впечатляющий путь становления от надежного трудового тыла, обеспечивающего нужды фронта в годы Великой Отечественной войны, до мощного экономического и научного центра России. Наши регионы — это общая история, которую писали поколения тружеников, ученых, нефтяников, газовиков и строителей. Сегодня мы с гордостью продолжаем трудовой подвиг предков — реализуем совместные проекты в ключевых сферах, развиваем промышленный потенциал и инновационное производство, совершенствуем систему профессионального образования".

Губернатор Ямала, сын первого вице-спикера Тюменской областной думы Андрея Артюхова Дмитрий Артюхов поздравил жителей Тюменской области телеграммой, в которой говорится, что Тюменскую область и Ямал связывает многолетняя дружба.

"От всех ямальцев и от себя лично сердечно поздравляю вас с днём образования Тюменской области. В этот праздничный день желаю всем жителям Тюменской области, крепкого здоровья, счастья, благополучие новых трудовых свершений и Успехов во всех начинаниях. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом радостью и любовью. С праздником".


Губернатор Курганской области, бывший вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям коллег:

"Тюмень всегда была нашим соседом и добрым другом. У многих жителей Курганской области здесь живут и работают родные и близкие люди. Когда-то и я был частью команды региона. Потому не понаслышке знаю, какой большой труд стоит за успехами Тюменской области. С днем рождения тебя, Тюменская область! Продолжай идти вперед, развиваться и хорошеть на благо твоих жителей. С праздником вас, соседи! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям".

Теги: тюменская область, годовщина, поздравления


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети