Пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в Рязанской области

Пять человек погибли, по предварительным данным, при взрыве пороха на заводе "Эластик" в Рязанской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

По данным РИА Новости, еще 20 человек пострадали.

При этом число жертв может вырасти — под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек, пишет Mash.

ЧП произошло сегодня утром в поселке Лесной в Шиловском районе. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов. На место выехал губернатор региона Павел Малков.

В 2021 году жертвами взрыва на этом заводе стали 17 человек – вся смена рабочих, которые присутствовали в этот момент на предприятии. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Сообщалось, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение техники безопасности и технологического процесса.