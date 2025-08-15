Вылетевший из Внуково Ил-96 прибыл в Анкоридж

Российский самолет Ил-96, который вылетел из аэропорта Внуково, прибыл в американский Анкоридж.

Борт приземлилось на территории Аляски в 2:10 мск. На его борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между Россией и США, сообщают "Известия".

Американский президент Дональд Трамп будет ожидать от Киева серьезных уступок после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Вашингтон не рассматривает Украину как равноправного участника переговоров.