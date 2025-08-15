Рост цен на первичном рынке жилья превысил 10%

В России за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках городов-миллионников увеличилась на 10,3%.

По словам экспертов, сильнее всего стоимость поднялась в Москве, Челябинске и Омске. Еще в восьми крупных городах зафиксировано снижение. Специалисты объясняют ситуацию постепенным уменьшением количества проектов массового строительства.

Ожидать снижения цен в случае ослабления денежно-кредитной политики Центробанка РФ не приходится. Из-за переизбытка спроса стоимость может напротив значительно вырасти, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что разрыв цен между "первичкой" и "вторичкой" увеличился до 80%.