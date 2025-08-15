Отменена обязательная продажа валютной выручки экспортерами

В России размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки для отечественных экспортеров снижен до нуля.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба кабмина РФ. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Инициатива связана с укреплением и стабилизацией курса рубля, отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

До сих пор крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной от торговли за рубежом, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% из этих средств. Соответствующий указ в октябре 2023 года подписал глава государства. Это было необходимо с целью обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка, сообщает Forbes.

Ранее правительство РФ и ЦБ разошлись во мнениях по продлению норматива о продаже валютной выручки.