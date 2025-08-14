14 Августа 2025
Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменский депутат предложил запретить "Битву экстрасенсов". Съемки проходят в Тюмени

В Тюмени уже несколько дней проходят съемки очередного сезона "Битвы экстрасенсов". По сообщениям местных пабликов и СМИ, участников программы Александра Шепса, Тимофея Руденко и Марьяну Романову заметили в районе Лесобазы, на Пермякова и около кладбища. Местный депутат Иван Вершинин, считающий "экстрасенсов" шарлатанами, призвал запретить их деятельность и "гнать поганой метлой" из города.

"Снимают очередные "захватывающие сюжеты" про паранормальные способности этих самых "магов и чародеев". То ли про пропавшего несколько лет назад ребёнка, то ли про ДТП, произошедшее в Тюмени, то ли ещё про что. (...) Призываю дать правовую оценку подобным проектам, не пускать их в эфир и вообще запретить подобную деятельность - как априори мошенническую и незаконную!" - говорится в сообщении в канале депутата.

По его словам, деятельность экстрасенсов неоднократно разоблачалась, а участники шоу - "обычные неудавшиеся артисты, которые под чутким руководством коммерсантов - продюсеров изображают из себя магов". Он отметил, что авторы проектов нередко выбирают реальные человеческие трагедии, пропавших детей, реальные преступления, крупные аварии, страшные ЧП, реальные болезни и события из жизни людей. Тем самым подталкивая отчаявшихся людей в лапы мошенников.

"Давно пора вывести на чистую воду всех этих мошенников, называющих себя "колдунами", "магами", "чародеями" и прочими "волшебниками", по сути же являющихся обычными обманщиками, наживающимися на людском горе! СМИ пестрят уже событиями, связанными с возбуждаемыми уголовными делами в отношении подобных  мошенников "псевдомагов" - так зачем нам в Тюмени - здесь эти обманщики и "чародеи"?! Поганой метлой выгнать эту "нечисть" во всех смыслах. Призываю дать правовую оценку подобным проектам, не пускать их в эфир и вообще запретить подобную деятельность - как априори мошенническую и незаконную!" - обратился Вершинин к читателям.

Отметим, что подобный контент и правда может оказаться под запретом из-за запрета в России сатанизма*. 23 июля 2025 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и Минюста о признании экстремистским "Международного движения сатанизма"*, это движение в РФ теперь запрещено. Теперь, вероятно, за атрибутику, ювелирные украшения или бижутерию, а также контент с изображением сатанистских* символов россиянам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Добавим, что микрорайон Лесобаза, который посещали участники шоу, печально прославился на всю страну после того, как там была изнасилована и убита маленькая Настя М., за поисками которой следила вся страна. После преступления, жители Лесобазы вели сбор подписей за установку в микрорайоне видеокамер. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору установить в областной столице дополнительные видеокамеры. Этот район ожидает реновация.

*Запрещено в России по решению Верховного суда

 

