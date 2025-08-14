Сеть магазинов Fix Price выросла до 7500 точек

Сеть магазинов Fix Price расширилась до 7,5 тыс. точек, в новых магазинах создано более 2,4 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе ритейлера.

С начала года сеть увеличилась более чем на 330 торговых точек. Больше всего новых магазинов открылось в Подмосковье (22), Краснодарском крае (14) и Кемеровской области (8). Кроме того, торговые точки Fix Price впервые появились в 29 новых населенных пунктах по всей территории присутствия сети, включая 12 удаленных сел и станиц России и Казахстана.

За семь месяцев с начала года среднесписочное число сотрудников компании превысило 40 тыс. человек.

"Нам регулярно поступают обращения от жителей различных районов с просьбой открыть магазин Fix Price поблизости от дома. Мы понимаем, почему это важно для людей. Магазины будут открываться, в том числе и в небольших населенных пунктах, где нас очень ждут", - заявил гендиректор Fix Price Россия Владимир Погонин.