Дуров пообещал развивать Telegram по заветам своего 80-летнего отца

14 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России В бывшем СССР За рубежом
Фото: instagram.com/durov (Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Дуров пообещал развивать Telegram по заветам своего 80-летнего отца

Основатель Telegram Павел Дуров по поводу 12-летия мессенджера опубликовал философский пост в своем канале. Он процитировал своего отца, профессора древнеримской литературы, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. В честь этого Дуров попросил родителя дать советы будущим поколениям.

"Веди примером. Люди — особенно дети — следуют за тем, что ты делаешь, а не за тем, что говоришь. Наблюдая, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными статьями, я и мой брат поняли значение преданности делу и вдохновились усердно трудиться", - цитирует Дуров отца.

"Сосредотачивайся на позитиве. Выросший в послевоенном Ленинграде, мой отец научился контролировать эмоции, чтобы быть позитивной силой для своей семьи, коллег и общества. Он научил меня формулировать мысли так, чтобы приносить максимальную пользу, даже в трудные времена", - это второй совет Дурова-старшего.

И, наконец, отец Павла Дурова посоветовал "ставить совесть на первое место". "Изучая и переводя мысли таких деятелей, как Юлий Цезарь и Сенека, мой отец понял, что мораль важнее таланта. Моральный компас, в отличие от интеллекта или креативности, — это высшее человеческое качество, которое не потеряет своей ценности даже в эпоху ИИ", - считает отец создателя Telegram.

Дуров пообещал, что будет следовать этим принципам в работе над Telegram.  

Накануне Роскомнадзор объявил, что блокирует в России звонки в Telegram. "Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству", — заявил в ответ представитель Telegram Реми Вон. По его словам, модераторы, наделенные специальными инструментами искусственного интеллекта и машинного обучения, энергично отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают отчеты, чтобы ежедневно удалять миллионы фрагментов вредоносного контента.

Вон отметил, что мессенджер впервые ввел детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать

Теги: telegram, павел дуров, мессенджер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети