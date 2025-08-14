Дуров пообещал развивать Telegram по заветам своего 80-летнего отца

Основатель Telegram Павел Дуров по поводу 12-летия мессенджера опубликовал философский пост в своем канале. Он процитировал своего отца, профессора древнеримской литературы, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. В честь этого Дуров попросил родителя дать советы будущим поколениям.

"Веди примером. Люди — особенно дети — следуют за тем, что ты делаешь, а не за тем, что говоришь. Наблюдая, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными статьями, я и мой брат поняли значение преданности делу и вдохновились усердно трудиться", - цитирует Дуров отца.

"Сосредотачивайся на позитиве. Выросший в послевоенном Ленинграде, мой отец научился контролировать эмоции, чтобы быть позитивной силой для своей семьи, коллег и общества. Он научил меня формулировать мысли так, чтобы приносить максимальную пользу, даже в трудные времена", - это второй совет Дурова-старшего.

И, наконец, отец Павла Дурова посоветовал "ставить совесть на первое место". "Изучая и переводя мысли таких деятелей, как Юлий Цезарь и Сенека, мой отец понял, что мораль важнее таланта. Моральный компас, в отличие от интеллекта или креативности, — это высшее человеческое качество, которое не потеряет своей ценности даже в эпоху ИИ", - считает отец создателя Telegram.

Дуров пообещал, что будет следовать этим принципам в работе над Telegram.

Накануне Роскомнадзор объявил, что блокирует в России звонки в Telegram. "Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству", — заявил в ответ представитель Telegram Реми Вон. По его словам, модераторы, наделенные специальными инструментами искусственного интеллекта и машинного обучения, энергично отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают отчеты, чтобы ежедневно удалять миллионы фрагментов вредоносного контента.

Вон отметил, что мессенджер впервые ввел детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать