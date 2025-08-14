Житель уральского ЗАТО отдал больше миллиона мошенникам, обещавшим "бонусы от банка"

Житель уральского ЗАТО Лесной потерял больше миллиона рублей после общения с мошенниками.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, еще 11 июля с потерпевшим связалась неизвестная, представившаяся "сотрудницей ПАО "Сбербанк". Она заявила, что мужчине, как постоянному клиенту, начислены "бонусы от банка" в размере около 16 тысяч рублей. Мошенница предложила перевести их на карту или вклад, на что уралец согласился.

В тот же день звонившая предложила дистанционно оформить услугу "Онлайн-банк" – якобы для перевода "бонусов". В ходе общения мужчина сообщил аферистке все необходимые коды. Лишь в начале августа, обратившись в отделение банка, он обнаружил отсутствие денег на счете.

Получив выписку, уралец узнал, что 11 июля с его счета было переведено 990 тысяч рублей (а также около 20 тысяч рублей комиссии) на неустановленный банковский счет. Он обратился в полицию. Сейчас по данному факту ведется следствие.

