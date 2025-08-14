14 Августа 2025
Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: Жители Орска смогут регистрировать построенные после паводка дома беспрепятственно

"Жители Орска смогут зарегистрировать построенные после паводка дома, которые оказались в газоохранных зонах", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

С предложением внести изменения в соответствующее существующее постановление выступили депутаты «Единой России». Парламентарии пояснили, что к ним обращаются жители, столкнувшиеся с проблемой оформления новых зданий.

Накануне вопрос проработали на заседании Правительства Оренбургской области. Евгений Солнцев предложенную инициативу поддержал.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

С 1 сентября 2025 года постановление вступит в силу, и жители Орска смогут регистрировать свои строения. На данный момент такая регистрация необходима для 330 собственников.

"Также на заседании члены Правительства поддержали моё предложение о выделении средств на закупку дорогостоящего протеза для оренбургского спортсмена Семёна Картузова. В середине июля на личном приёме Семён рассказал мне о назревшей необходимости. Поручил профильным министерствам как можно быстрее заняться вопросом. И теперь он решён. Модульный протез поможет парню добиться ещё больших спортивных высот. Семён входит в десятку лучших спортсменов Оренбуржья. Также является наставником для детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Кроме того, глава Оренбургской области дал поручение региональному минстрою усилить контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Сейчас готовность соцобъектов по региону составляет 83%, а по многоквартирным домам всего 38%.

"Держу на контроле вопрос с еженедельным докладом от министерства", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, орск, регистрация зданий, правительство оренбургской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

