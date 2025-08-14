Туристам РФ за границей рекомендовали пополнить счет телефона после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*

Ассоциация туроператоров России после заявления Роскомнадзора о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* рекомендовала гражданам, которые отдыхают за границей или собираются в поездку, с запасом пополнить счет сотового телефона.

Им следует быть готовым включить роуминг. В АТОР напомнили про альтернативы WhatsApp и Telegram* для голосовых вызовов. Это другие зарубежные мессенджеры, VK-мессенджер, "пресловутый Max" и звонки в "Одноклассниках".

Ранее Роскомнадзор впервые официально признал, что начал блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенниками.

*принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ