"Вся работа на Whats App*": телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на блокировку звонков

Телеведущая и популярный блогер Ксения Бородина (более 1 млн подписчиков в Telegram) пожаловалась на плохую работу мессенджера Whats App*, а также на то, что у нее "домашний интернет тоже отрубили". Об этом она рассказала в своем канале в Telegram. Где конкретно в этот момент Бородина находилась – она не сказала, по умолчанию звезда проживает в Москве.

"Ребят, у вас wats app* работает на звонки? Ну хоть что-то останется нам или все уберут? не возможно прозвониться никуда", - написала сначала Ксения (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Когда у тебя вся работа на wats app*, все звонки итд , домашний интернет тоже отрубили, уже второй день его нет. Я вообще не понимаю, что происходит!", - добавила Бородина.

В комментариях звезде жалуются на аналогичные проблемы в российских городах и предлагают хоть иногда снимать розовые очки и читать новости.

Ранее пользователи в России пожаловались на почти полную блокировку возможности звонков и видеозвонков в иностранных мессенджерах. При этом власти на себя ответственность не берут и не подтверждают, что блокируют такие функции.

*мессенджер Whats App принадлежит корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ