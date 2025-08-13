Алексей Текслер дал старт работе Областной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2025»

Сегодня в Челябинске открылась XXXI Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2025». На этой площадке традиционно представляют свою продукцию ведущие местные производители и переработчики агрокомплекса региона.

Открыл работу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Здесь собираются сельхозтоваропроизводители для того, чтобы обменяться опытом, показать свой товар. Большая практическая, деловая часть. И в итоге всё это делается, чтобы накормить наших жителей, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона, нашей страны. Воочию можно увидеть, какие замечательные продукты питания, овощи, фрукты, всё, чем богата наша южноуральская земля. Сегодня здесь много новинок. Мы видим, что наш агропром активно развивается. Государство оказывает необходимую поддержку. Мы дальше будем развивать наше сельское хозяйство. Это наш приоритет», - заявил на церемонии открытия мероприятия глава Южного Урала.

И поблагодарил всех тружеников АПК за их ежедневный труд.

«Спасибо всем, кто каждый день выходит на поле. Желаю, чтобы в этом году был обильный урожай, чтобы при подведении итогов нашей уборочной мы фиксировали очередные рекорды», - сказал Алексей Текслер.

Затем губернатор Челябинской области осмотрел стенды «Ситно», «Чепфа», «Чебаркульская птица», «Ариант», «Первый хлебокомбинат», «Увелка», «Макфа» и других ведущих производителей региона. А также провел с агропроизводителями диалог по обсуждению планов развития предприятий.

Отметим, на территории Ледовой арены «Трактор» с 13 по 15 августа около 200 участников выставки демонстрируют как новинки, так и уже зарекомендовавшую себя продукцию. Гости могут попробовать мед, мясные и колбасные изделия, фермерские сыры, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, а также многое другое. Предприятия демонстрируют передовую сельскохозяйственную технику, животных, включая племенные породы. Также на выставке представлены стенды восьми аграрных муниципальных округов региона.

На состоявшемся в рамках выставки пленарном заседании, посвященном вопросам реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», одним из вопросов обсуждения стали рост производства аграрной продукции и агроэкспорта.

«Южный Урал занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по объему производства макарон, муки, круп. Мы подразумеваем, что за этим стоит огромная работа всех аграриев, не только наших переработчиков. Отмечу, что прошлый год стал рекордным по объемам производства твердой пшеницы, такого урожая не было ранее. В этом году особое внимание аграриями уделяется качеству выращиваемой пшеницы»,— подчеркнул в ходе обсуждения министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Изюминкой деловой программы выставки стала презентация чат-бота «Бот из села».

«Этот информационный продукт позволит популяризировать сельскохозяйственную отрасль. В связи с реализацией нового регионального проекта «Кадры в АПК» он является одним из инструментов вовлечения молодежи области в сельское хозяйство», - отметил на презентации Алексей Коыблин.

«Бот из села» создан в мессенджере Telegram Челябинским региональным отделением Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» совместно с компанией «СИТНО».

Председатель совета директоров компании Павел Журавский отметил: Для нас привлечение молодежи является ключевым. Наша компания, ведя продуктивную и креативную работу челябинского отделения РССМ, приняла решение заключить соглашение о развитии профориентации среди сельской молодежи, и одним из инструментов является этот чат-бот».

Возможности чат-бота предполагают, в частности, помощь в выборе будущей профессии, а также места учебы и работы. Предусмотрены функции информирования и об иных возможностях для молодежи, таких как гранты, премии и программы поддержки.

Руководитель ЧРО РССМ Владислав Уланов сообщил, что «Возможности» – самая живая вкладка чат-бота: «Здесь разные программы привлечения молодых специалистов, деятельность общественных организаций, гранты, которые, при необходимости, можно оформить с помощью нейросети. «Работа» – пока здесь представлены актуальные вакансии для трех муниципальных образований: Агаповский, Кизильский, Нагайбакский районы. Данные предоставлены администрациями муниципалитетов и компанией «Ситно».

Он выразил уверенность, что число предприятий – участников проекта будет расти.

В течение трех дней «АГРО-2025» представит участникам и гостям множество мероприятий самого различного формата.

Для специалистов пройдут семинары и практикумы. На выставке можно осмотреть образцы передовой техники отечественных и зарубежных производителей. Для аграриев пройдут мастер-классы по декорированию пряников, рубке и закваске капусты и обжарке сыров собственного производства. Ожидается большой показ с участием самых разнообразных представителей элитных пород скота от орловских жеребцов до коз породы камори из высокогорных районов Пакистана.

В рамках деловой программы XXXI Областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2025» также пройдет отраслевая сессия «Экспорт зерна и продукции зернопроизводства», семинар-практикум «Цифровая трансформация российского АПК». И по традиции состоятся культурные мероприятия, такие как фольклорный фестиваль и дегустационный конкурс качества пищевой продукции.