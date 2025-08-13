Мэрия Екатеринбурга не давала разрешение на снос ДК "Химмаш"

В мэрии заявили о недостоверности информации о сносе ДК "Химмаш". Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, последняя не давала разрешение на демонтаж здания.

"Здание ДК "Химмаш" никто сносить не даст. Мэрия разрешение на снос не давала. То, что происходит в здании сейчас - наведение порядка во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, как возле здания ДК "Кристалл", более известного как ДК "Химмаш", экскаватор ведет работы. Среди комментаторов поднялась паника - многие выразили опасения, что это очередной снос "втихую", без соответствующего разрешения.

В мэрии Екатеринбурга также подтвердили сообщение Telegram-канала, отметив, что работы на участке проводит собственник - на них он имеет полное право, однако о сносе речи не идет.