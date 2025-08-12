FT: В Киеве в шоке от прорыва ВС РФ к северу от Красноармейска

Прорыв ВС РФ к северу от Красноармейска и Димитрова вызвал замешательство и тревогу в Киеве накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом пишет Financial Times.

Издание подчеркивает, что под угрозой перерезание трассы из Доброполья в Краматорск, не говоря уже об охвате Красноармейска и Димитрова. Это один из самых впечатляющих успехов ВС РФ за последний год, который происходит как раз в очень неподходящий момент, к тому же бандеровцы испытывают острую нехватку живой силы и боеприпасов. Российский прорыв может также существенно затруднить оборону довольно крупных городов Дружковка и Константиновка.

Это вызвало волну критики в украинских военных и политических кругах, а также среди волонтеров. Они тоже указывают на истощенность боевиков.

Немецкий обозреватель Bild Юлиан Репке считает, что судьба оставшейся под контролем ВСУ части ДНР может решиться в ближайшие дни. Если Киев не сдержит прорыв ВС РФ, то последние два крупных города Донбасса — Славянск и Краматорск — смогут получать снабжение только через Харьков. А режиму вряд ли удастся долго удерживать Северный Донбасс. Зеленский также потеряет возможность откупиться отказом от Донбасса в обмен на прекращение огня.

Экс-советник Зеленского Алексей Арестович (внесен РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что не верит, что Киеву удастся удержать Красноармейск и другие города Донбасса - у режима нет сил.