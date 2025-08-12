12 Августа 2025
Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

В ходе рабочей поездки в Первомайский район Евгений Солнцев дал поручения по модернизации соцобъектов

Первомайский район стал 31-м районом Оренбургской области, в котором накануне побывал глава региона Евгений Солнцев. Напомним, начиная с марта врио губернатора посещает муниципалитеты, где проводит рабочие совещания и встречи с местными жителями.

В Первомайском районе Евгений Солнцев по традиции посетил социальные объекты.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Так, глава региона осмотрел Володарскую среднюю школу, где в рамках национального проекта, который сейчас носит название «Молодёжь и дети», в 2022 году был проведён капитальный ремонт.

"С этого же года оборудован центр «Точка роста». Школа ежегодно выпускает стобалльников по химии, высокие результаты всегда у учеников по физике и биологии. С начала учебного года в учреждении открывается новый проект – «Агротехнологический класс». Много внимания в школе уделяется развитию и воспитанию детей, но на территории школы нет оборудованной спортивной площадки", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Глава региона подчеркнул, что вопрос спортивных площадок актуален для многих образовательных учреждениях Оренбуржья.

"И, несомненно, его нужно решать. Включим работы по устройству спортплощадки в новую областную программу по оборудованию малобюджетных открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений", - заявил Евгений Солнцев.

В ходе посещения Первомайской районной больницы врио губернатора отметил, что здесь предстоит серьезная работа по модернизации медучреждения.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В прошлом году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области» в районе проведён капитальный ремонт ФАПа. Приобретено 149 единиц медоборудования. Три автомобиля.

В этом году был запланирован капитальный ремонт кровли поликлиники, но к работам так и не приступили.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Поручил минздраву взять ситуацию на особый контроль. Все первоочередные работы необходимо закончить до зимы. А в следующем году провести капитальный ремонт кровли. Кроме того, больнице необходимо новое ультразвуковое оборудование. Включим закупку в федеральную программу в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца этого года выделим средства на ремонт эндоскопического оборудования", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, социальные объекты, первомайский район, рабочая поездка, врио губернатора оренбуржья


