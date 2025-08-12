12 Августа 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Просрочка по ипотеке и автокредитам увеличилась почти вдвое за год

В России уровень просрочки по ипотечным займам и автокредитам за год вырос почти вдвое: до 95 млрд и 35 млрд руб. соответственно.

Ухудшение платежей подтвердили в финансовых учреждениях и Центробанке РФ. Рынок столкнулся с последствиями выдач слишком рискованных ссуд в период бума кредитования в 2023–2024-х годах.

Помимо того, высокая инфляция съела часть доходов граждан, из-за чего многим стало тяжелее расплачиваться с долгами. Проблема грозит снижением доходов банков. Из-за этого они могут ухудшить условия по кредитам и вкладам, начать чаще отказывать в выдаче ссуд, сообщают "Известия".

На фоне высокой ключевой ставки и дорогих депозитов банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг.

Теги: ипотека, автокредиты, просрочка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

