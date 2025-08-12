Просрочка по ипотеке и автокредитам увеличилась почти вдвое за год
В России уровень просрочки по ипотечным займам и автокредитам за год вырос почти вдвое: до 95 млрд и 35 млрд руб. соответственно.
Ухудшение платежей подтвердили в финансовых учреждениях и Центробанке РФ. Рынок столкнулся с последствиями выдач слишком рискованных ссуд в период бума кредитования в 2023–2024-х годах.
Помимо того, высокая инфляция съела часть доходов граждан, из-за чего многим стало тяжелее расплачиваться с долгами. Проблема грозит снижением доходов банков. Из-за этого они могут ухудшить условия по кредитам и вкладам, начать чаще отказывать в выдаче ссуд, сообщают "Известия".
На фоне высокой ключевой ставки и дорогих депозитов банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг.