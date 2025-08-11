На уральском предприятии ТМК открылся новый промышленный маршрут для широкой аудитории

На предприятии Трубной металлургической компании (ТМК) открылся новый промышленный маршрут для широкой аудитории.

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идёт о Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Маршрут под названием "Труба зовёт!" приглашает гостей и жителей ознакомиться с историей завода и города, производственными достижениями, технологиями, попав в цеха предприятия в составе специальных экскурсионных групп.

Протяженность маршрута составляет 6 километров. В него включены как музейные, так и производственные объекты. Группы формируются один раз в месяц, записаться на экскурсию можно по электронной почте promturism-pntz@tmk-group.com.

"С целью соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности посетить производственные площадки могут туристы старше 14 лет", — отмечают в пресс-службе компании.

Добавим, что в начале этого года ТМК открыла для туристов экскурсионный маршрут "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода", в ходе которого гостей знакомят с историей металлургии и современным производством Северского трубного завода (СТЗ).